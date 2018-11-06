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В России запретили анонимное пользование мессенджерами

Новости » Телеком & IT    06.11.2018 - 22:47
Иллюстративное фото (pexels.com/MOHI SYED)
Иллюстративное фото (pexels.com/MOHI SYED)

Мобильные операторы в РФ будут собирать данные о мессенджерах, которыми пользуется владелец номера

В Российской Федерации (РФ) правительство запретило анонимное пользование мессенджерами или идентификацию через чужие номера телефонов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Документом запрещается пользователям мессенджеров указывать при идентификации чужие номера телефонов - только номера  операторов связи на основании договоров, заключенных ими с владельцами мобильных телефонов.

Постановление о правилах идентификации пользователей мессенджеров подписал подписано 27 октября, а текст этого документа опубликован во вторник, 6 ноября. В силу данное постановление вступит через 180 дней после публикации.

Согласно документу, при прохождении идентификации администрация мессенджера должна направить оператору связи запрос о наличии информации об абоненте в его базе данных. Для ответа на запрос отведено 20 минут.

Если в течение этого времени оператор не предоставит данных об абоненте либо уведомит об их отсутствии в его базе данных, процедура идентификации будет считаться не пройденной, и мессенжер будет обязан отказать пользователю в услугах.

 

Напмоним, в сентябре 2018 года мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности и сделал возможным передачу спецслужбам России личных данных пользователей по решению суда. Это может произойти в том случае, если пользователя подозревают в терроризме. Компания может раскрыть по требованию суда IP-адрес и номер телефона пользователя соответствующим спецслужбам.

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