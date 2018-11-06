У Росії заборонили анонімне користування месенджерами

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Мобільні оператори в РФ будуть збирати дані про меенджери, якими користується власник номеру

У Російській Федерації (РФ) уряд заборонив анонімне користування месенджерами або ідентифікацію через чужі номери телефонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Наголошується, що відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. Документом забороняється користувачам месенджерів вказувати при ідентифікації чужі номери телефонів - тільки номери операторів зв'язку на підставі договорів, укладених ними з власниками мобільних телефонів.

Постанова про правила ідентифікації користувачів месенджерів підписав підписано 27 жовтня, а текст цього документа опублікований у вівторок, 6 листопада. В силу дана постанова вступитьі через 180 днів після публікації.

Згідно з документом, при проходженні ідентифікації адміністрація месенджера повинна направити оператору зв'язку запит щодо наявності інформації про абонента в його базі даних. Для відповіді на запит відведено 20 хвилин.

Якщо протягом цього часу оператор не надасть даних про абонента або повідомить про їх відсутність у його базі даних, процедура ідентифікації буде вважатися не пройденою, і месенжер буде зобов'язаний відмовити користувачеві в послугах.

Нагадаємо, у вересні 2018 року месенджер Telegram змінив політику конфіденційності і зробив можливим передачу спецслужбам Росії особистих даних користувачів за рішенням суду. Це може відбутися в тому випадку, якщо людину підозрюють у тероризмі. Компанія може розкрити на вимогу суду IP-адресу та номер телефону користувача відповідним спецслужбам.