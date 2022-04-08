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В России закрыли офисы 15 иностранных организаций, в том числе Фонда Карнеги

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Вашингтон, Пятница 08 апреля 2022 20:32
В России закрыли офисы 15 иностранных организаций, в том числе Фонда Карнеги Фото: в России запретили деятельность 15 международных организаций (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство юстиции России отозвало регистрацию 15 иностранных организаций, в том числе Фонда Карнеги, Amnesty International и Human Rights Watch. Ведомство объяснило свое решение "нарушением законодательства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В заявлении российского министерства говорится, что подразделения иностранных организаций на территории России, в состав которых также входил Фонд Карнеги за международный мир, "были исключены в связи с выявлением нарушений действующего законодательства РФ".

Кроме представительства Фонда Карнеги Amnesty International и Human Rights Watch, запрещена работа филиалов девяти германских, польской, американской и швейцарской организаций.

Напомним, сегодня Россия запретила въезд на свою территорию чиновникам Австралии и Новой Зеландии.

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