В России закрыли офисы 15 иностранных организаций, в том числе Фонда Карнеги

Министерство юстиции России отозвало регистрацию 15 иностранных организаций, в том числе Фонда Карнеги, Amnesty International и Human Rights Watch. Ведомство объяснило свое решение "нарушением законодательства".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В заявлении российского министерства говорится, что подразделения иностранных организаций на территории России, в состав которых также входил Фонд Карнеги за международный мир, "были исключены в связи с выявлением нарушений действующего законодательства РФ". Кроме представительства Фонда Карнеги Amnesty International и Human Rights Watch, запрещена работа филиалов девяти германских, польской, американской и швейцарской организаций.