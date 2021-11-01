В России закрыли еще один украинский центр. МИД назвал это "российским гостеприимством"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД .

"Решения о принудительном прекращении деятельности центра "Просвита" и других ячеек украинской культуры в РФ ярко иллюстрируют истинное "российское гостеприимство" для тех граждан других стран, родство с которыми российские власти продолжают так отчаянно доказывать, поощряя приобретение российского гражданства", - говорится в заявлении.

МИД подчеркнул, что ранее в России закрыли ряд других организаций, в том числе Объединение украинцев России, Библиотеку украинской литературы в Москве, а также признали Всемирный конгресс украинцев нежелательной организацией.

В заявлении отмечается, что Россия должна выполнять свои международно-правовые обязательства, в том числе Международную конвенцию ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации и другие.

"Призываем международное сообщество дать надлежащую оценку стремительному ухудшению ситуации с правами человека в РФ, осудить и усилить политико-дипломатическое давление на российские власти, чтобы прекратить наступление на права украинского национального меньшинства в России", - добавили в МИД.