В России горел пороховой завод: изготавливает заряды к ракетам и комплексам ПВО

По его данным, пожар произошел вечером 1 мая в одном из производственных цехов. Сообщается, что загорелась продукция на участке по производству пластмассовых изделий.

В результате происшествия погиб один человек, еще двоих госпитализировали с ожогами. Впоследствии один из них скончался в больнице.

Как отмечает издание, год назад на пороховом заводе Перми произошел взрыв после возгорания на складе спецпродукции. Тогда сообщалось о троих пострадавших.

"Пермский пороховой завод" изготавливает заряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Смерч", а также комплексам противовоздушной обороны.