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В России загорелся подводный нефтепровод

Новина українською → Россия, Суббота 06 марта 2021 22:45
В России загорелся подводный нефтепровод Фото: пожар в России (instagram.com/_svetlana__radionova_)
Автор: РБК-Украина

В России сегодня под Нижневартовском произошло возгорание в акватории реки Обь. Предварительно, горит подводный нефтепровод.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

О возгорании на реке заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она также опубликовала видео, на котором виден пожар.

"Устанавливаем, что произошло. Предварительно, произошла авария на подводном трубопроводе", - заявила она.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты Росприроднадзора и МЧС. Источник российского агентства рассказал, что прорвало нефтепровод. Один человек в результате пожара получил ожоги.

"Часть поврежденного продуктопровода отключена. Происходит выгорание нефтепродуктов на поверхности реки Обь. Площадь горения составляет около 1000 квадратных метров", - рассказал источник агентства.

Напомним, в январе в России произошел пожар в многоэтажке. Тогда в результате инцидента погибли 8 человек.

Также РБК-Украина писало, что в России горел рынок. Из-за пожара пришлось эвакуировать полторы сотни людей.

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