В России загорелся подводный нефтепровод
В России сегодня под Нижневартовском произошло возгорание в акватории реки Обь. Предварительно, горит подводный нефтепровод.
Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".
О возгорании на реке заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Она также опубликовала видео, на котором виден пожар.
"Устанавливаем, что произошло. Предварительно, произошла авария на подводном трубопроводе", - заявила она.
Сейчас на месте происшествия работают специалисты Росприроднадзора и МЧС. Источник российского агентства рассказал, что прорвало нефтепровод. Один человек в результате пожара получил ожоги.
"Часть поврежденного продуктопровода отключена. Происходит выгорание нефтепродуктов на поверхности реки Обь. Площадь горения составляет около 1000 квадратных метров", - рассказал источник агентства.
Напомним, в январе в России произошел пожар в многоэтажке. Тогда в результате инцидента погибли 8 человек.
Также РБК-Украина писало, что в России горел рынок. Из-за пожара пришлось эвакуировать полторы сотни людей.