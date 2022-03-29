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В России из-за введенных санкций срывается выполнение оборонного заказа

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Вторник 29 марта 2022 17:06
В России из-за введенных санкций срывается выполнение оборонного заказа Российский военный (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за введенных санкций в России срывается выполнение оборонного заказа. Все потому, что страна-агрессор неспособна продолжать производство из-за роста цен на сырье и материалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Сообщается, что в России срочно собирают данные о государственных контрактах в рамках оборонного заказа, которые находятся на грани срыва из-за санкционного давления.

"В течение последних десятилетий военное производство и "перевооружение" армии РФ стало возможным за счет массовой закупки иностранных технологий, материалов и электроники. Без этой возможности продолжать производство современного оружия (ракет, танков, самолетов) стало фактически невозможным", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что сейчас ярким примером "технологической независимости" и "импортозамещения" оккупанта стал завод КАМАЗ. Поскольку современные модели, которые выпускались заводом, комплектовались двигателями Cummins (США), коробкой передачи ZF (Германия) и топливной аппаратурой Bosch (Германия).

Однако, сейчас из-за санкций там были вынуждены вернуться к выпуску моделей 1960-х годов, которые россияне назвали "классическими".

В России из-за введенных санкций срывается выполнение оборонного заказаВ России из-за введенных санкций срывается выполнение оборонного заказа

Из-за введенных санкций в России срывается выполнение оборонного заказа (facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine)

Ранее мы сообщали, что разведка рассекретила данные 620 сотрудников ФСБ, действующих в Европе.

Также мы писали, что в России за разворованную технику застрелился командир танкового полка.

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