ru ua
Сб, 26 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России из-за разворованной техники застрелился командир танкового полка, - ГУР

Новина українською →
Москва, Суббота 26 марта 2022 13:08
В России из-за разворованной техники застрелился командир танкового полка, - ГУР Фото: российские танки на хранении оказались разукомплектованными (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

По данным украинской разведки, в России застрелился командир танкового полка. Инцидент произошел после того, как при расконсервации танков выяснились масштабы хищения военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны.

Сообщается, что оккупанты пытаются восстановить потери в Украине за счет техники, снятой с длительного хранения. В частности, в Брянской области недалеко от границы с Украиной противник развернул ремонтно-восстановительную базу, чтобы поставить в строй расконсервированные танки.

"В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после "расконсервации" со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в российской в 4-й танковой дивизии выяснили, что из 10 расконсервированных танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные - полностью разукомплектованы.

"У части из них нет даже двигателей. В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны. По имеющейся информации, командир 13-го танкового полка 4-й танковой дивизии РФ застрелился", - добавили в ГУР.

Напомним, по данным Генштаба, за месяц войны в Украине российская армия потеряла не менее 575 танков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену