У России возникает все больше проблем на фронте, - глава Еврокомиссии

В ЕС утверждают, что Россия начала замедляться в попытках захвата территорий Украины и у нее возникают новые проблемы.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Военные эксперты говорят нам, что продвижение России намного медленнее, чем ожидалось. Так что у России все больше и больше проблем", - заявила она.
При этом чиновница добавила, что у россиян нет стимула продолжать войну.
"Я бы вообще не ставила на Россию. Наоборот... украинцы знают за что воюют. Они мотивированы. А россияне понятия не имеют, за что воюют, потому что даже не видят смысла в этой войне", - подчеркнула фон дер Ляйен.
По ее словам, президент РФ никогда не ожидал настолько мощной поддержки Украины от стран Запада. Союзники Украины продолжают оставаться едиными в своей позиции по войне.
Напомним, ранее в Генштабе докладывали, что российские военные продолжают штурмовать на фронте и достигли частичных успехов на нескольких направлениях.
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