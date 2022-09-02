В России вновь продлили запрет на полеты вблизи границ Украины

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полеты в южной и центральной части России, вблизи границ Украины. В частности, из-за полномасштабного российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 10 сентября", - говорится в сообщении.

Полеты временно ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Ранее сообщалось, что Евросоюз снял запрет на поставки России товаров для авиации.

Кроме того, Россия начинает разбирать самолеты на запчасти из-за западных санкций.

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