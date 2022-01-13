В России не видят оснований для новых переговоров по "гарантиям безопасности"

"Без прояснения того, есть ли хотя бы какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны по каким-то серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения я не вижу", - сказал он.

Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и США по результатам раундов в Женеве и Брюсселе были неудачными.

Вчера в Брюсселе состоялось заседание совета Россия-НАТО. Генеральний секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у сторон разногласия, которые будет сложно преодолеть.

А 10 января в Женеве состоялись переговоры США и Россия по "гарантиям безопасности". После них в РФ заявили, что не собираются снова нападать на Украину, а США пообещали серьезные санкции.