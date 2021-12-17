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В России на верфи загорелся военный корабль: есть пострадавшие

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Санкт-Петербурге (Россия) на судостроительном заводе "Северная верфь" загорелся один из строящихся военных кораблей. Известно о не менее четырех пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

По данным источника агентства, загорелся строящийся военный корабль, который находится на стапелях. В скорой помощи Санкт-Петербурга изданию сообщили о трех пострадавших, состояние которых оценивается как удовлетворительное.

В социальных сетях появились видео пожара. Очевидцы утверждают, что пожар произошел на корвете "Проворный", который строится для Министерства обороны РФ. Огонь охватил ходовую рубку корабля.

Также утверждается, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Трое из них получили легкие травмы, один находится в тяжелом состоянии.

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