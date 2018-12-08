В России умерла правозащитница Людмила Алексеева

Фото: Людмила Алексеева (sakharov-center.ru)

Алексеевой был 91 год

Одна из основателей и председатель Московской Хельсинкской группы, правозащитница Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Совета по правам человека при президенте РФ.



Как отмечается, Алексеева скончалась в московской городской клинической больнице № 15. Причина ее смерти не называется.

"В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней. Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за жизнь других", - заявил глава СПЧ РФ Михаил Федотов.

Отметим, Алексеева родилась 20 июля 1927 года. Являлась членом-основателем МХГ.

Она принимала участие в правозащитных выступлениях начиная с первых протестов против ареста и осуждения в 1966 году писателей А. Синявского и Ю. Даниэля, публиковавших свои книги за рубежом в обход цензуры. Стала одним из инициаторов оказания материальной помощи политическим заключенным и их семьям.

Участвовала в петиционной кампании, развернувшейся в связи с политическим процессом над А. Гинзбургом, Ю. Галансковым и др. (1967–1968). В апреле 1968 г. исключена из КПСС и уволена с работы.

В 1968–1972 гг. была первой машинисткой первого в СССР правозащитного бюллетеня "Хроника текущих событий".

В 1968–1976 гг. подписала целый ряд правозащитных документов.

С 1968 г. неоднократно подвергалась обыскам и допросам. В 1974 г. Л. Алексеевой объявлено предостережение по Указу Президиума Верховного Совета СССР за "систематическое изготовление и распространение антисоветских произведений".

В феврале 1977 г. вынуждена была эмигрировать из СССР. Поселилась в США. С тех пор вела программы о правах человека на радиостанциях "Свобода" и "Голос Америки".

Печаталась в русскоязычной эмигрантской периодике, а также в английской и американской прессе. Консультировала ряд правозащитных и профсоюзных организаций.

В 1993 году Алексеева вернулась в Россию, а в мае 1996 года избрана председателем Московской Хельсинкской Группы.

С ноября 1998 года по ноябрь 2004 года - Президент Международной Хельсинкской Федерации по правам человека.

Автор более 100 работ по вопросам прав человека и удостоена множества наград.

Напомним, в 2017 году в Израиле умер известный российский правозащитник, председатель правления правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" Арсений Рогинский.

Также в Китае умер правозащитник, лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо.

У Лю Сяобо была полиорганная недостаточность, и врачам не удалось спасти его жизнь. Незадолго до смерти у правозащитника был диагностирован рак печени в терминальной стадии, состояние его здоровья ухудшилось. В больницу к правозащитнику пригласили докторов из США, Германии и других стран.