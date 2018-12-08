У Росії померла правозахисниця Людмила Алексєєва

Фото: Людмила Алексєєва (sakharov-center.ru)

Алексєєвій був 91 рік

Одна із засновників і голова Московської Гельсінкської групи, правозахисниця Людмила Алексєєва померла на 92-му році життя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Ради з прав людини при президентові РФ.



Як зазначається, Алексєєва померла в московській міській клінічній лікарні № 15. Причина її смерті не називається.

"Останнім часом їй було вже важко справлятися з хворобою, але дух її, як завжди, був набагато міцніше тіла і набагато сильніше будь-яких хвороб. Ще вчора і позавчора вона давала доручення своїй помічниці Олені Бліновій, і ці доручення стосувалися допомоги іншим людям. Вона залишалася правозахисником до останніх хвилин, вона дійсно поклала своє життя за життя інших", - заявив глава РПЛ РФ Михайло Федотов.

Зазначимо, Алексєєва народилася 20 липня 1927 року. Була членом-засновником МГГ.

Вона брала участь у правозахисних виступах починаючи з перших протестів проти арешту і засудження у 1966 році письменників А. Синявського і Ю. Даніеля, які публікували свої книжки за кордоном в обхід цензури. Стала одним з ініціаторів надання матеріальної допомоги політичним в'язням і їхнім родинам.

Брала участь у петиційної кампанії, що розгорнулася у зв'язку з політичним процесом над А. Гінзбургом, Ю. Галансковим та ін. (1967-1968). У квітні 1968 р. її виключили з КПРС та звільнили з роботи.

У 1968-1972 рр.. була першою друкаркою першого в СРСР правозахисного бюлетеня "Хроніка поточних подій".

У 1968-1976 рр. підписала цілий ряд правозахисних документів.

З 1968 р. неодноразово піддавалася обшуків і допитів. У 1974 р. Л. Алексєєвій було оголошено попередження за Указом Президії Верховної Ради СРСР за "систематичне виготовлення і розповсюдження антирадянських творів".

У лютому 1977 р. змушена була емігрувати з СРСР. Оселилася в США. З тих пір вела програми про права людини на радіостанціях "Свобода" і "Голос Америки".

Друкувалася в російськомовній емігрантській періодиці, а також в англійській та американській пресі. Консультувала ряд правозахисних та профспілкових організацій.

У 1993 році Алексєєва повернулася в Росію, а в травні 1996 року обрана головою Московської Гельсінської Групи.

З листопада 1998 року по листопад 2004 року - Президент Міжнародної Гельсінської Федерації з прав людини.

Автор понад 100 праць з питань прав людини і удостоєна безлічі нагород.

Нагадаємо, у 2017 році в Ізраїлі помер відомий російський правозахисник, голова правління правозахисного і благодійного товариства "Меморіал" Арсеній Рогінський.

Також у Китаї помер правозахисник, лауреат Нобелівської премії миру Лю Сяобо.

У Лю Сяобо була поліорганна недостатність, і лікарям не вдалося врятувати його життя. Незадовго до смерті у правозахисника був діагностований рак печінки в термінальній стадії, що стан його здоров'я погіршився. У лікарню до правозахиснику запросили лікарів з США, Німеччини та інших країн.