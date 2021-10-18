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В России ученик устроил стрельбу в школе

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Пермь, Понедельник 18 октября 2021 08:32
В России ученик устроил стрельбу в школе Фото: в России ученик устроил стрельбу в школе (скрин GoogleMaps)
Автор: Анастасия Рокитна

В России ученик устроил стрельбу в школе. Подросток пронес охотничий карабин в школу под Пермью.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Интерфакс".

Инцидент произошел в поселке Сарс под Пермью, где 12-летний ученик Дмитрий Губаев принес в школу отцовкую "Сайгу" и успел дважды выстрелить.

В результате никто не пострадал, а сам подросток был задержан.

Прибывшим полицейским Губаев сказал, что был зол на одноклассников и учителей и принес карабин, чтобы "решить вопрос с одноклассницей".

Во время стрельбы в здании школы находились более 300 детей и 30 педагогов. Все самостоятельно покинули здание. В школе также находилась сестра нападавшего. Он отказался стрелять в нее, попросил покинуть школу и пойти домой.

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