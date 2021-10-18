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У Росії учень влаштував стрілянину в школі

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Перм, Понеділок 18 жовтня 2021 08:32
У Росії учень влаштував стрілянину в школі Фото: у Росії учень влаштував стрілянину в школі (скрін GoogleMaps)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії учень влаштував стрілянину в школі. Підліток проніс мисливський карабін в школу під Перм'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Інцидент стався в селищі Сарс під Перм'ю, де 12-річний учень Дмитро Губаєв приніс в школу батьківську "Сайгу" і встиг двічі вистрілити.

В результаті ніхто не постраждав, а сам підліток був затриманий.

Прибулим поліцейським Губаєв сказав, що був злий на однокласників і вчителів і приніс карабін, щоб "вирішити питання з однокласницею".

Під час стрілянини в будівлі школи перебували понад 300 дітей і 30 педагогів. Всі самостійно покинули будівлю. У школі також перебувала сестра нападника. Він відмовився стріляти в неї, попросив покинути школу і піти додому.

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