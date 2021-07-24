В России туристический автобус слетел в кювет, есть жертвы

Туристический автобус с 22 пассажирами съехал с дороги в кювет на Кубани. В результате погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости .

Причиной ДТП с автобусом на Кубани, по предварительной информации, мог стать отказ тормозной системы, сообщили в прокуратуре региона.

Сначала сообщалось об одном погибшем. Вскоре в больнице умер еще один человек.

Кроме того, госпитализированы еще 20 человек.