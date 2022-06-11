В России свернули выдачу электронных паспортов из-за санкций

Россия заморозила проект выдачи цифровых паспортов на неопределенный срок из-за дефицита пластика и чипов. Выдавать цифровые паспорта в РФ планировалось с 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes .

В России в связи с санкциями дефицит материалов для электронных носителей в будущем будет только усиливаться, считает источник, знакомый с деталями проекта. Для производства пластиковых карт сейчас не хватает пластика и чипов. Потому в правительстве РФ решили, что тратить дефицитные детали и материалы на электронные паспорта нецелесообразно.

Напомним, ранее Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России с эмбарго на поставки нефти. Ожидается, что поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 до 8 месяцев.

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