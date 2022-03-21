В России срываются поставки соков и молока в магазины из-за нехватки упаковки

По данным издания, на рынке не хватает тетрапака - упаковки состоит из картона, полиэтилена и фольги.

Также участники рынка пожаловались на трудности с закупкой пленок из-за дефицита сырья.

В частности, один из крупных производителей сообщил, что компания рассматривает альтернативные варианты упаковки молока и сока, в частности даже бидоны.

Вместе с тем сложностей с поставкой упаковок ожидает и сеть "Вкусвилл" - представитель сети объясняет трудности ограничениями на поставки импортного сырья.

Кроме того, в X5 Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") заявили об отсутствии перебоев с поставками, однако ретейлер также ищет альтернативных поставщиков упаковочных материалов.

Представитель Минпромторга подтвердил росСМИ повышенный спрос на упаковку для молока, однако заявил, что у производителей достаточно запасов сырья и материалов.

Указывается, что с гибкой упаковкой, гофроупаковкой и стеклянной тарой сложностей пока нет, однако они могут появиться, если иностранные владельцы производств остановят работу заводов в РФ.

Однако нехватка упаковочных материалов в РФ все же привела к росту цен. Так, транспортный гофрокороб с февраля подорожал на 30%, полипропиленовая пленка - на 100%, картонные пачки для соли - на 122%, фасовочная полиэтиленовая пленка - на 89%.

Напомним, ранее эксперт Atlantic Council заявил, что введенные международные санкции против России вызовут коллапс экономики РФ и приведут к дефолту.

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