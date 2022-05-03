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В России сотрудники ВПК жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения, - разведка

ГУР (militarist.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Сотрудники военно-промышленного комплекса оккупанта жалуются на низкую зарплату и массовые увольнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

Сообщается, что ВС РФ теряют гражданский персонал из-за отсутствия соответствующего финансового обеспечения. Об этом говорится в письме профсоюзной организации гражданского персонала ВС РФ по Сибирскому региону к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Также сотрудники жалуются на крайне низкую оплату труда, при том что в течение значительного времени индексация вообще не проводилась.

К тому же авторы письма утверждают, что "процесс снижения укомплектованности воинских частей и учреждений гражданским персоналом имеет устойчивый характер". Из-за этого происходит массовое увольнение квалифицированных сотрудников.

Отмечается, что это уже не первое обращение профсоюзов РФ относительно негативных последствий международных санкций для российского ВПК.

"Официально профсоюз горячо поддерживает российское вторжение в Украину, устраивая пропагандистские мероприятия. Впрочем, не замечает взаимосвязи между введенными санкциями из-за войны и неспособностью бюджета оккупантов финансировать их работу", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в РФ пополняют резервы и ищут "добровольцев-контрактников".

Напомним, война РФ против Украины продолжается 69-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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