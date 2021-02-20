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В России сегодня пройдет два судебных заседания по Навальному

Новина українською → Москва, Суббота 20 февраля 2021 09:16
В России сегодня пройдет два судебных заседания по Навальному Фото: Алексей Навальный (twitter.com VladlenLos)
Автор: Дмитрий Левицкий

Сегодня в России состоится два судебных заседания по заключенному оппозиционеру Алексею Навальному. Заседания будут проходить в здании Бабушкиного суда Москвы.

Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

Сегодня на 10:00 по московскому времени назначено рассмотрение жалобы адвокатов Навального на решение Симоновского суда Москвы о замене условного срока по делу "Ив Роше" на реальный. Дело будет рассматривать Мосгорсуд, который проведет выездное заседание.

На 14:00 запланировано еще одно судебное заседание, на котором будут рассматривать дело о якобы клевете на ветерана Игната Артеменко, обвиняемым по которому проходит Навальный.

Суд выслушает последнее слово Навального и вынесет приговор. Прокуратура просила для Навального наказание в виде штрафа в 950 тысяч рублей.

Около 10 утра Навального доставили в суд из СИЗО "Матросская тишина", где он сидит после ареста. Полиция усилила меры безопасности вокруг суда, но ситуация там спокойная.

Кроме того, по информации ТАСС, на заседание по Навальному приехали дипломаты Швеции и Финляндии. Они примут участие в заседании, на котором будут рассматривать жалобу адвокатов.

Напомним, Европейский суд по правам человека потребовал от России немедленного освобождения оппозиционера Навального.

Добавим, Навальный рассказал, что его поставили на учет в СИЗО. Навального считают склонным к побегу.

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