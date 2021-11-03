В России разбился белорусский грузовой самолет. На борту были 7 человек

Сообщается, что катастрофа произошла при заходе на посадку в семи километрах от Иркутска. Сначала самолет Ан-12 пропал с радаров, потом было обнаружено место крушения. Также известно, что после падения самолет загорелся, спасатели тушат пожар.

Грузовой самолет принадлежал белорусской компании "Гродно", он следовал по маршруту Якутск-Иркутск. Наданный момент официальной информации о количестве погибших нет.

Фото: место авиакатастрофы (t.me/rt_russian)