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Из России пытались переправить в Украину контрабандную нефть на более чем 733 млн гривен

Автор: Мария Кучерявец

В Украину из России пытались незаконно переправить 80 тысяч тонн нефти. Общая стоимость контрабандного продукта составила более 733 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российской таможни.

Указано, что капитан танкера "ALTAI", после загрузки 80 тысяч тонн нефти в порту Новороссийск, указал порт назначения "Аугуста" (Италия).

Однако, после выхода с территории РФ он отправился в украинский порт "Южный", где совершил выгрузку товара.

Известно, что капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти в Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателя груза.

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нефтьконтрабанда