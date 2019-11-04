В России прокомментировали ноту Украины с требованием вернуть захваченные корабли

Российский сенатор из Крыма Сергей Цеков считает, что Украине придется признать провокацию в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По его словам, после этого уже можно говорить об имуществе.

"Украина, насколько мне известно, до сих пор публично не признала факт провокации, которая была устроена ею в Керченском проливе. Мне так думается, что как раз это следовало бы сделать", - заявил он.

Другой сенатор из аннексированного Крыма Ольга Ковитиди считает, что Украина использует корабли для совершения политического демарша.

"Украинская сторона не преследовала цели освобождения моряков и кораблей, Украине нужен политический демарш. Украина в очередной раз создает политическую провокацию, не думая ни о своем имуществе, ни о судьбе своих людей", - сказала Ковитиди.

Напомним, глава Министрества иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что в ближайшее время Российская Федерация вернет украинские военные корабли, которые она захватила у Керченского пролива в ноябре 2018 года. По его словам, между РФ и Украиной "есть взаимодействие" и процесс возвращения кораблей находится на финальном этапе. Пристайко утверждает, что сейчас на финальном этапе передача этих кораблей и они будут возвращены в ближайшее время. Технические вопросы обсуждаются как раз военно-морским командованием.

Министр предположил, что принятие окончательного решения Международного трибунала по морскому праву о нарушении Россией иммунитетов трех украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей может затянуться на годы.

Как сообщало РБК-Украина, в начале октября делегации Украины и Евросоюза в ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные в Керченском проливе корабли украинских военно-морских сил.