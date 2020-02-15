ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России произошла стрельба, есть погибшие

Новости » Происшествия     15.02.2020 - 22:45
В России произошла стрельба, есть погибшие
Фото: стрельба в РФ (avt39 / VK)

Стрельба произошла в Калининграде

В Калининграде возле Центрального рынка произошла стрельба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Сообщается, что в результате стрельбы погибли два человека. В частности, Неизвестный открыл стрельбу около калининградского Центрального рынка на улице Баранова. Мужчина и жена умерли на месте. Они были мужем и женой и торговали на рынке. Кроме того, ранения получил подросток, его доставили в больницу.

Мужчина, открывший стрельбу в центре Калининграда, в результате которой погибли два человека, умер в реанимации. Мужчина, открывший стрельбу, умер в реанимации.

По предварительным данным, поводом для происшествия стала личная неприязнь.

Напомним, в немецком Берлине в результате стрельбы один человек погиб, еще четверо получили ранения. В заявлении пресс-секретаря полиции говорится, что инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в берлинском районе Кройцберг возле концертно-спортивного зала Темподром, где проходило турецкое комедийное шоу Güldür Güldür Show. Через задние и боковые здания из помещения эвакуировали всех посетителей мероприятия.

В Берлине произошла стрельба, есть погибший Стрельба в Харькове: полицейского взяли под стражу
Новости Украины Стрельба
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь