В России произошел взрыв в женском монастыре. Пострадали 7 детей

В частности, из-за взрыва была повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии. Один из подростков госпитализирован.

"Сегодня около 08:00 в подмосковном Серпухове на улице Октябрьской, 40, на территории Серпуховского женского монастыря сработало самодельное взрывное устройство", - говорится в сообщении.

Известно, что на территорию монастыря с самодельным взрывным устройством прошел мужчина, сейчас он задержан правоохранительными органами.

Сейчас следователи проводят проверку по факту взрыва. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.