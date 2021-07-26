ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Росії стався вибух на магістральному газопроводі

Новость на русском →
Понеділок 26 липня 2021 21:48
У Росії стався вибух на магістральному газопроводі Фото: у Росії стався вибух на магістральному газопроводі (twitter.com/vikiperm)
Автор: РБК-Україна

У Росії в Кишертському районі Пермського краю стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой - Центр-2. На місці події працюють аварійні служби і співробітники поліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " РБК".

"Так, дійсно стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой - Центр-2, орієнтовно в кілометрі від села Забір'я Кишертського округу", - заявили в прес-службі адміністрації Кішертського муніципального крайового округу.

На цей час відомо, що постраждалих в результаті вибуху немає. Також направлені окремі підрозділи для захисту прилеглих населених пунктів та лісових насаджень.

За даними МНС, сталася розгерметизації магістрального газопроводу біля річки Сілва Кішерсткого муніципального округу.

"Зараз відбувається смолоскипне вигорання, також проводиться ліквідація загоряння сухої рослинності на площі 2 га", - заявили в МНС.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Вибух газопровод
NEWS
Кравчук після операції на серці перебуває на апараті штучного дихання
Кравчук після операції на серці перебуває на апараті штучного дихання
DAILY
Олігарх №2. Як Віктор Пінчук будує відносини з владою за президента Зеленського
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігарх №2. Як Віктор Пінчук будує відносини з владою за президента Зеленського