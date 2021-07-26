У Росії стався вибух на магістральному газопроводі
У Росії в Кишертському районі Пермського краю стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой - Центр-2. На місці події працюють аварійні служби і співробітники поліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське видання " РБК".
"Так, дійсно стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой - Центр-2, орієнтовно в кілометрі від села Забір'я Кишертського округу", - заявили в прес-службі адміністрації Кішертського муніципального крайового округу.
На цей час відомо, що постраждалих в результаті вибуху немає. Також направлені окремі підрозділи для захисту прилеглих населених пунктів та лісових насаджень.
За даними МНС, сталася розгерметизації магістрального газопроводу біля річки Сілва Кішерсткого муніципального округу.
"Зараз відбувається смолоскипне вигорання, також проводиться ліквідація загоряння сухої рослинності на площі 2 га", - заявили в МНС.
У Пермському краї загорівся газопровід "Уренгой - Центр-2". За словами очевидців, висота клубів диму сягала 40 метрів.- ФедералПресс (@FederalPress) July 26, 2021
У регіональному МНС повідомили, що сталася розгерметизація газопроводу. Наразі рятувальники гасять два гектари сухої трави. Ніхто не постраждав. pic.twitter.com/013GMXGfqD