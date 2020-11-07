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В России произошел крупный пожар, погибли четверо человек

Автор: РБК-Украина

В Самаре (Россия) произошел пожар в одном из жилых домов, в результате которого по меньшей мере погибли четыре человека. Еще четверо человек получили травмы.

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Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщается, пожар произошел на улице Промышленности в Железнодорожном районе на втором этаже здания с мансардой. Площадь возгорания составляет 500 кв.м. Также известно, что спасатели уже локализовали пожар, однако сейчас продолжается полив здания.

Отмечается, что по версии МЧС, возгорание произошло из-за неисправной проводки. По некоторым данным, в здании находился нелегальный хостел. Спецслужбы проверяют, остались ли еще люди внутри.

Напомним, 2 ноября в Москве произошел пожар на одном из складов с газовыми баллонами. После этого она перевернулась на расположенную рядом газозаправочную станцию.

Кроме того, в прошлом месяце в Рязанской области России вспыхнул крупный пожар на военном складе. На складе начали детонировать боеприпасы. Позже огонь пошел в сторону населенных пунктов.

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