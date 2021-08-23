В России признали нежелательной деятельность религиозных организаций Украины и Латвии
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность четырех латвийских и украинских религиозных организаций. Причиной внесения в список "нежелательных организаций" в ведомстве назвали угрозу безопасности и конституционному строю России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
Нежелательными на территории России признаны две религиозные организации из Украины:
- Духовное управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви "Новое Поколение";
- Духовное учебное заведение Международный Библейский Колледж "Новое Поколение".
Кроме того, в этот список попали две религиозные организации из Латвии:
- международное христианское движение "Новое поколение";
- Евангельская христианская церковь "Новое Поколение".
В Генпрокуратуре РФ отметили что деятельность этих религиозных организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.
Внесение в список "нежелательных организаций" предусматривает запрет на их создание на территории РФ и прекращение деятельность ранее созданных структурных подразделений. За нарушение запрета предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Напомним, в середине августа Россия внесла в список "нежелательных организаций" известных бельгийских правозащитников.