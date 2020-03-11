В России приняли закон о признании украинцев "носителями русского языка"

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Такой статус дает возможность ее владельцу получить российское гражданство в упрощенном порядке

Российский Совет федерации на пленарном заседании 11 марта принял закон о признании граждан Украины и Беларуси, которые свободно владеют русским языком, его носителями без прохождения собеседования. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как отмечается, такой статус дает возможность ее владельцу получить российское гражданство в упрощенном порядке.

"Сейчас иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, проведенного профильной комиссией. Такой статус дает возможность ее владельцу получить российское гражданство в упрощенном порядке", - говорится в сообщении.

Как отмечается, закон устанавливает, что украинцы и белорусы, которые свободно владеют русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования. Под основаниями понимается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, которая принадлежала к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

К закону о гражданстве Российской Федерации вносится уточнение, согласно которому требования к необходимому уровню знаний, критерии оценки и порядок разработки и использования материалов для собеседования определяются МВД России по согласованию с Министерством образования РФ. Как отметил первый заместитель главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, министерства должны будут подготовить соответствующие подзаконные акты.

Закон в случае его подписания президентом РФ вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Напомним, 5 марта Государственная дума РФ приняла закон об упрощении получения гражданства России для украинцев.