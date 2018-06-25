У Росії запропонували спростити отримання російського паспорта громадянам СНД

У РФ пропонують легалізувати перебування тимчасових біженців шляхом "міграційної амністії"

В нижню палату парламенту Росії внесли законопроект про спрощення отримання російського громадянства жителями країн Співдружності незалежних держав (СНД). Законопроект опублікований на сайті електронної бази Держдуми Росії, передають РосЗМІ.

Зазначено, що автором законопроекту є перший заступник голови комітету у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Костянтин Затулін. Затулін пропонує легалізувати перебування тимчасових біженців шляхом проведення "міграційної амністії".

Тим, хто прострочив термін свого перебування в Росії можна буде протягом 180 днів з дня набрання чинності поправок до закону продовжити термін свого тимчасового перебування без виїзду з Росії, як це відбувається в даний час.

Автор законопроекту пропонує дозволити українцям, які вже узаконили своє перебування в Росії, отримати вид на проживання без проходження проміжної стадії - отримання дозволу на тимчасове проживання. Після цього у біженців буде право отримати російське громадянство в спрощеному порядку - без здачі іспиту на знання російської мови та підтвердження матеріального забезпечення.

Крім того, вид на проживання пропонується видавати терміном на три роки. Його можна буде продовжувати без попереднього дозволу на тимчасове проживання.

Нагадаємо, в травні Президент України Петро Порошенко підписав указ, який вводить в дію рішення РНБО від 2 травня 2018 року "Про припинення дії для України окремих міжнародних договорів, укладених в рамках Співдружності незалежних держав".