В России предлагают заставить пленных украинцев сдавать кровь для оккупантов, - Денисова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову .

По словам Денисовой, этот факт свидетельствует об аналогии зверств нацистов в концлагерях во время Второй мировой войны.

"Такая практика принудительного донорства была распространена в нацистских концлагерях. Выжившие заключенные Бухенвальда вспоминали, что у них брали кровь для солдат вермахта, при этом людей морили голодом и заставляли работать. Россия грубо нарушает статью 26 Женевской конвенции об обращении с военнопленными", - считает Денисова.

Чиновница обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину с требованием учесть эти факты нарушений прав военнопленных вооруженных сил Украины.