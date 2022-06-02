Могут ли оккупанты захватить всю Луганскую область: мнения экспертов

Об этом говорится в материале РБК-Украина Сценарии войны. " Как далеко может зайти российская армия в Украине ".

Сейчас ключевые бои идут за админцентр Луганской области Северодонецк. По словам главы ОГА Сергея Гайдая, россияне уже взяли под контроль 70% города. Речь идет о северо-восточных, восточных и юго-восточных районах.

Нашим защитникам по приказу командования приходится отходить на более безопасные и выгодные позиции, чтобы избежать окружения и огромных потерь. Этим, собственно, и объясняется то, как противнику удалось за считанные дни так быстро расширить захваченную площадь Северодонецка.

Опрошенные РБК-Украина эксперты и аналитики американского Института изучения войны считают постепенный отход наших войск рациональным, хотя и тяжелым решением.

"Выйдут ли оккупанты на границы Луганской области - этот вопрос будет зависеть от нашего Генерального штаба. Мы должны понимать, что нам прежде всего нужно сохранить личный состав, управляемость наших бригад, которые находятся в агломерации Северодонецк и Лисичанск", - объяснил изданию экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Возможно, для этого придется поступиться некоторыми территориями и занять новые рубежи обороны, ожидая более активных поставок западного вооружения и боеприпасов, допустил собеседник.

Учитывая то, какую высокую политическую заинтересованность агрессор проявляет к захвату Луганской области, это - вероятный сценарий развития событий, считает военный аналитик, полковник Сергей Грабский. Он отметил, что на этом направлении противник сконцентрировал колоссальное количество сил и средств, которые превышают наши в 3-5 раз.

"Нужно понимать, что мы будем оборонять Северодонецк до тех пор, пока в этом будет военная целесообразность. А потом ради сохранения жизни наших военных мы можем и отойти от этого города. Но это будет зависеть от развития ситуации. К тому же за Северодонецком еще есть Лисичанск, у которого есть свои преимущества в плане обороны", - сказал эксперт.