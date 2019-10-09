В России пенсионера осудили на 12 лет за шпионаж в пользу Украины

Иллюстративное фото (timenews.in.ua)

В Ростовской области 72-летний пенсионер получил 12 лет строгого режима по обвинению в государственной измене

Ростовский областной суд России приговорил жителя приграничного с Украиной поселка Чертково к 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

72-летнего уроженца поселка Меловое Луганской области Владимира Моргунова обвиняют по ст. 275 УК РФ ("государственная измена").

Пенсионера задержали в ноябре 2018 года. По словам силовиков, во время обыска дома у Моргунова обнаружено 10 коробок из-под телефонов, многочисленные сим-карты, а также два паспорта на его имя - российский и украинский.

По данным ФСБ, Моргунов передавал информацию сотруднику иностранной спецслужбы во время личных встреч, о которых он договаривался по телефону, а встречи проходили на украинской территории.

По данным следствия, "зарубежную разведку", якобы, "интересовала ситуация в различных сферах экономики, общественно-политической жизни пограничного Чертковського района, а также информация о дислокации военной техники на приграничной территории, сил и средств, задействованных в обеспечении охраны государственной границы РФ".

Как сообщают СМИ, адвокат обвиняемого заявил, что защита не будет обжаловать приговор.

Напомним, контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) с начала 2019 года обнаружили, что в Луганской области боевики вербуют выходцев с Ближнего Востока для сведений об их соотечественниках.

Также ранее СБУ разоблачила факт вербовки гражданина одной из стран Восточной Азии представителями так называемого "министерства государственной безопасности ДНР".