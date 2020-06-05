В России отреагировали на высылку двух дипломатов из Чехии

В Российской Федерации заявили, что получили уведомление о высылке двух сотрудников российского посольства в Праге. При этом было отмечено, что такое решение является "сфабрикованной провокации".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

В ведомстве отметили, что разочарованы таким подходом правительства Чехии, которое не оставляет "пространства для конструктивного диалога".

"Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что Чехия высылает двух дипломатов России после скандала с угрозами отравления чиновников.

В апреле текущего года, издание Respekt со ссылкой на источники сообщила, что в чешскую столицу прибыл российский дипломат, у которого якобы был с собой яд рицин. После чего чешская контрразведка предоставила госохрану трем чиновникам, на которых могло быть совершено покушение, а именно мэру Праги Зденеку Гржибу, старосте района Ржепорые Павлу Новотны и старосте района Прага 6 Петру Коларже.

Причиной возможного покушения со стороны РФ называют решение демонтировать памятник советскому маршалу Коневу. Гржибу и Новотны заявили, что вместо памятника хотят установить памятную доску в честь бойцов Русской освободительной армии.