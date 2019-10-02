В России опубликовали доказательства высадки военных на остров Норвегии

Иллюстративное фото (cont.ws)

Подразделение российских военных высаживались на остров Шпицберген

В России опубликовали доказательства присутствия российских военнослужащих на норвежском острове Шпицберген. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщается, на прошлой неделе газета AldriMer со ссылкой на четыре источника в трех странах заявила об обнаружении российских спецподразделений на Шпицбергене. Газета сообщала, что российские военные, переодетые в гражданскую одежду, также высаживались и на материковую территорию Норвегии для проведения разведки.

Отмечается, что информацию о высадке российских военных на норвежскую территорию опровергли в посольстве России в Осло, также дипломаты раскритиковали статью AldriMer. Однако доказательства российского присутствия опубликовали сами военные, которые принимали участие в спецоперации.

Так, российские СМИ обнаружили в соцсетях публикации сотрудников чеченского спецназа, которые подтверждают, что так называемый "Летучий отряд Кадырова" проводит спецоперации в Арктике, в частности и на территории Норвегии с 2016 года. В марте прошлого года пользователь под ником bes_600 опубликовал фотографию мужчин в военной форме на фоне аэропорта Грозного с подписью "Лихой 16 год. На Арктику вылетали".

А отвечая на вопрос об отсутствии товарища на фото, bes_600 написал в комментариях: "Они в Норвегию ездили тогда. По работе ездили". Речь идет о пользователе с ником akhaev_07_95, который в феврале того же года опубликовал в соцсети фото с аэропорта Шпицбергена. Мужчина запечатлен в униформе с нашивкой парашютного центра " DZ Grozny, географическая метка на фото соответствующая - "Spitsbergen".

На другом фото пользователя akhaev_07_95, датированном 20 января, мужчина изображен в разгрузке и с оружием в руках. Геотеги - Longyerbyen - город Лонгьир, столица норвежской части Шпицбергена.

На другом фото тот же пользователь bes_600 запечатлен на фоне атомохода "Советский союз" с мужчиной старшего возраста в гражданской одежде.

Напомним, 24 сентября в Генеральном штабе Эстонии сообщили нарушении воздушного пространства страны российским истребителем Су-34. Истребитель без предупреждения вошел в воздушное пространство Эстонии и не выходил на радиоконтакт.