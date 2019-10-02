У Росії опублікували докази висадки військових на острів Норвегії

Ілюстративне фото (cont.ws)

Підрозділ російських військових висаджувалися на острів Шпіцберген

У Росії опублікували докази присутності російських військовослужбовців на норвезькому острові Шпіцберген. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як повідомляється, минулого тижня газета AldriMer з посиланням на чотири джерела в трьох країнах заявила про виявлення російських спецпідрозділів на Шпіцбергені. Газета повідомляла, що російські військові, переодягнені у цивільний одяг, також висаджувалися і на материкову територію Норвегії для проведення розвідки.

Зазначається, що інформацію про висадку російських військових на норвезьку територію заперечили в посольстві Росії в Осло, також дипломати розкритикували статтю AldriMer. Однак докази російської присутності опублікували самі військові, які брали участь в спецоперації.

Так, російські ЗМІ виявили у соцмережах публікації співробітників чеченського спецназу, які підтверджують, що так званий "Летючий загін Кадирова" проводить спецоперації в Арктиці, зокрема і на території Норвегії з 2016 року. У березні минулого року користувач під ніком bes_600 опублікував фотографію чоловіків у військовій формі на фоні аеропорту Грозного з підписом "Лихий 16 рік. На Арктику вилітали".

А відповідаючи на питання про відсутність товариша на фото, bes_600 написав в коментарях: "Вони в Норвегію їздили тоді. По роботі їздили". Мова йде про користувача з ніком akhaev_07_95, який у лютому того ж року опублікував у соцмережі фото з аеропорту Шпіцбергена. Чоловік зображений в уніформі з нашивкою парашутного центру DZ Grozny, геотег на фото відповідний - "Spitsbergen".

На іншому фото користувача akhaev_07_95, датованому 20 січня, чоловік зображений в розвантаженні і зі зброєю в руках. Геотеги - Longyerbyen - місто Лонгїр, столиця норвезької частини Шпіцбергена.

На іншому фото той же користувач bes_600 відображений на тлі атомохода "Радянський союз" з чоловіком старшого віку в цивільному одязі.

Нагадаємо, 24 вересня в Генеральному штабі Естонії повідомили про порушення повітряного простору країни російським винищувачем Су-34. Винищувач без попередження увійшов до повітряного простору Естонії та не виходив на радіоконтакт.