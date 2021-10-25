В России объяснили, как "Фармак" обходит санкции и продолжает продажу товаров в РФ

В российском санкционном режиме в отношении украинских компаний обнаружился пробел - им пользуется часть подсанкционных фирм для продажи товаров в России. В частности, такими схемами пользуется украинская фармацевтическая компания "Фармак".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные юриста Вероники Игнатьевой.

По данным юриста, "Фармак" продолжает поставлять продукцию через третьих лиц, не включенных в санкционные списки.

Игнатьева направила по этому вопросу несколько писем в правительство России, Минфин, Минпромторг и другие ведомства в период с апреля по октябрь.

Минфин и Минпромторг в ответах заявительнице подтвердили, что запрета на ввоз товаров, произведенных украинскими подсанкционными производителями, как такового не установлено.

По данным ФТС России, в 2020 году из Украины в Россию было ввезено фармацевтической продукции на $15,6 млн, в январе-августе 2021 года - на $15,2 млн.

Игнатьева указывает, что только в Москве препараты производства "Фармака", такие как "Амизон" для лечения гриппа и ОРВИ или слабительное "Гуттасил", продаются в нескольких аптечных сетях.

Как обїяснеят юрист, партнер Borenius Russia Артем Жаворонков, если у компании есть договор с российским дистрибьютором, но украинская компания есть в санкционных списках, то дистрибьютор не имеет право осуществлять платежи этой компании.

"Но, скорее всего, там есть обманные схемы, с помощью которых строится цепочка прокладочных компаний, например, российский дистрибьютор перечисляет деньги белой (не попадающей под санкции) украинской компании, а она перечисляет их санкционному лицу", - отмечает он.

В свою очередь, в США, где действует наиболее развитая и структурированная система экономических санкций, внесение лица в так называемый список SDN (блокировка активов в американской юрисдикции) автоматически подразумевает и запрет на покупку товаров производства лица, фигурирующего в списке SDN.