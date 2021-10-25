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У Росії пояснили, як "Фармак" обходить санкції і продовжує продаж товарів в РФ

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Москва, Понеділок 25 жовтня 2021 17:44
У Росії пояснили, як "Фармак" обходить санкції і продовжує продаж товарів в РФ Фото: "Фармак" продовжує продаж товарів в РФ (farmak.ua)
Автор: Артем Горовенко

У російському санкційному режимі щодо українських компаній виявилася прогалина - ним користується частина підсанкційних фірм для продажу товарів в Росії. Зокрема, такими схемами користується українська фармацевтична компанія"Фармак".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані юриста Вероніки Ігнатьєвої.

За даними юриста, "Фармак" продовжує поставляти продукцію через третіх осіб, не включених до санкційних списків.

Ігнатьєва направила з цього питання кілька листів в уряд Росії, Мінфін, Мінпромторг та інші відомства в період з квітня по жовтень.

Мінфін і Мінпромторг у відповідях заявниці підтвердили, що заборони на ввезення товарів, вироблених українськими підсанкційними виробниками, як такого не встановлено.

За даними ФМС Росії, у 2020 році з України в Росію було ввезено фармацевтичної продукції на $15,6 млн, в січні-серпні 2021 року - на $15,2 млн.

Ігнатьєва вказує, що тільки в Москві препарати виробництва "Фармака", такі як "Амізон" для лікування грипу та ГРВІ або проносне "Гуттасіл", продаються в декількох аптечних мережах.

Як пояснив юрист, партнер Borenius Russia Артем Жаворонков, якщо у компанії є договір з російським дистриб'ютором, але українська компанія є в санкційних списках, то дистриб'ютор не має право здійснювати платежі цієї компанії.

"Але, швидше за все, там є обманні схеми, за допомогою яких будується ланцюжок прокладочних компаній, наприклад, російський дистриб'ютор перераховує гроші білої (не потрапляє під санкції) української компанії, а вона перераховує їх санкціонній особі", - зазначає він.

Своєю чергою, у США, де діє найбільш розвинена і структурована система економічних санкцій, внесення особи в так званий список SDN (блокування активів в американській юрисдикції) автоматично передбачає і заборону на покупку товарів виробництва особи, що фігурує в списку SDN.

Як відомо, раніше влада Росії ввела спеціальні економічні заходи проти 322 громадян і 68 компаній з України. Під російські санкції потрапили політики, судді, парламентарії, бізнесмени, керівники відомств і найрізноманітніші компанії.

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Фармак Російська Федерація
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