У Росії пояснили, як "Фармак" обходить санкції і продовжує продаж товарів в РФ

У російському санкційному режимі щодо українських компаній виявилася прогалина - ним користується частина підсанкційних фірм для продажу товарів в Росії. Зокрема, такими схемами користується українська фармацевтична компанія"Фармак".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані юриста Вероніки Ігнатьєвої.

За даними юриста, "Фармак" продовжує поставляти продукцію через третіх осіб, не включених до санкційних списків.

Ігнатьєва направила з цього питання кілька листів в уряд Росії, Мінфін, Мінпромторг та інші відомства в період з квітня по жовтень.

Мінфін і Мінпромторг у відповідях заявниці підтвердили, що заборони на ввезення товарів, вироблених українськими підсанкційними виробниками, як такого не встановлено.

За даними ФМС Росії, у 2020 році з України в Росію було ввезено фармацевтичної продукції на $15,6 млн, в січні-серпні 2021 року - на $15,2 млн.

Ігнатьєва вказує, що тільки в Москві препарати виробництва "Фармака", такі як "Амізон" для лікування грипу та ГРВІ або проносне "Гуттасіл", продаються в декількох аптечних мережах.

Як пояснив юрист, партнер Borenius Russia Артем Жаворонков, якщо у компанії є договір з російським дистриб'ютором, але українська компанія є в санкційних списках, то дистриб'ютор не має право здійснювати платежі цієї компанії.

"Але, швидше за все, там є обманні схеми, за допомогою яких будується ланцюжок прокладочних компаній, наприклад, російський дистриб'ютор перераховує гроші білої (не потрапляє під санкції) української компанії, а вона перераховує їх санкціонній особі", - зазначає він.

Своєю чергою, у США, де діє найбільш розвинена і структурована система економічних санкцій, внесення особи в так званий список SDN (блокування активів в американській юрисдикції) автоматично передбачає і заборону на покупку товарів виробництва особи, що фігурує в списку SDN.