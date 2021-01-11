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В России обнаружили первый случай мутировавшего коронавируса

Россия, Понедельник 11 января 2021 00:35
В России обнаружили первый случай мутировавшего коронавируса
Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В России обнаружен штамм британского варианта коронавируса. В Роспотребнадзоре еще в конце прошлого года знали том, что в России есть заразившийся "британским" штаммом.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия 1".

С конца ноября до 22 декабря, когда авиасообщение было прекращено, в Россию прилетели из Великобритании чуть более 7 тысяч человек, у 32 человек из прилетевших был обнаружен вирус по возвращении в результате мониторинга.

"Мы нашли их всех, у них у всех был отобран материал. Мы к концу прошедшего уже года увидели, что у нас есть вариант того самого штамма из Великобритании, который вызывает столько сегодня тревог", - заявила она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что новый "британский" штамм коронавируса не является более опасным, но он может быть более заразным.

Она утверждает, что, по данным ведомства, применяемые в России системы ПЦР-диагностики и зарегистрированные в РФ вакцины эффективны и в отношении этого штамма.

Напомним, Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предполагал, что полеты на самолетах будут разрешены либо при предъявлении паспорта вакцинации, либо после прохождения тестирования.

Ранее сообщалось, что Российская Федерация в январе 2021 года начнет поставки своей вакцины от COVID на оккупированный Донбасс.

РБК-Украина писало, что Россия хочет испытать свою вакцину от COVID-19 на украинцах.

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