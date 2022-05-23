России не нужна "хнр": мэр Херсона оценил планы оккупантов касательно области

Городской голова отметил, что пока не видит признаков подготовки оккупантами "референдума", о котором говорилось ранее. По его мнению, враг передумал создавать так называемую "народную республику".

"Им не нужны еще какие-то "днр", "лнр" или "хнр". Им не надо псевдореспублика. Думаю, что у россиян есть два пути. Первый - присоединить Херсон к Крыму. Второй - они уже создали так называемый "комитет спасения", куда избрали временное руководство в лице Владимира Сальдо. Им легче сейчас обратиться в Думу и попросить, чтобы Херсонскую область просто присоединили к РФ. И, кстати, мы о таком уже слышали", - отметил Колыхаев.

Он добавил, что оккупанты готовы нарушать международное право, однако население не верит в "улучшение" из-за действий военных в Украине и регионе в целом.

"Чтобы прошел референдум, они должны показать людям, что они не оккупанты, что их здесь ждали, что людям с ними очень хорошо. Но этого и близко нет. Анализируя и прикидывая, как они могут действовать, могу предположить, что новые разговоры - более предметные - о референдуме начнутся ближе к декабрю 2022 года или января 2023-го. Если к тому времени ВСУ не сделают соответствующих решительных шагов и действий в сторону освобождения Херсонской области, тогда, действительно, может быть поздно", - добавил мэр.

Кроме того, оккупанты в Херсонской области совершают мародерство, обворовывают людей, вывозят технику и продовольствие.