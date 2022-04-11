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У России недостаточно ресурсов для успеха на Донбассе, - аналитики ISW

Фото: Российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Антон Федорцив

Эксперты Института исследования войны (ISW) не верят в скорый успех войск РФ в битве за Донбасс. В ближайшие месяцы российские оккупанты будут испытывать трудности с ресурсами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Военные аналитики зафиксировали проблемы военно-политического руководства РФ с реорганизацией сил, понесших потери в боях с украинскими войсками. Прежде всего, проблемы с комплектованием касаются групп, отошедших из северных областей.

"Российским военным в течение нескольких последующих месяцев будет трудно собрать значительную боеспособную силу из механизированных подразделений для операции на Донбассе. Сильно потрепанные подразделения после частичной перегруппировки будут бросать в наступление. Это принесет ограниченную пользу за высокую цену", – заявили в ISW.

Такое положение вещей, однако, не гарантирует легкость боев для ВСУ. Войска РФ, по мнению аналитиков, все еще способны захватить крупные территории на Донбассе.

К слову, российские оккупанты сбросили неизвестное химическое вещество на защитников Мариуполя.

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