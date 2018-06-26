В России назвали причину крушения самолета в Подмосковье

Причиной крушения стала ошибка экипажа

Причиной крушения пассажирского российского самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", которая произошла в феврале в Подмосковье, стала ошибка экипажа. Об этом говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Установлено, что пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости и во время набора высоты они покрылись льдом. Из-за этого приборы самолета показывали неверные данные о снижении скорости. Ориентируясь на эту информацию, командир экипажа принял решение о разгоне самолета и его переводе в режим пикирования. При этом угол наклона самолета был превышен, и он потерял управляемость, что привело к крушению.

Напомним, 11 февраля в России пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из подмосковного "Домодедово" в Орске. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Вследствие крушения самолета "Саратовских авиалиний" в России никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.