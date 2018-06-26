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У Росії назвали причину аварії літака в Підмосков'ї

НовиниСуспільство    26.06.2018 - 19:36
Фото: Ан-148 (wikipedia.org Ігор Феденко)
Фото: Ан-148 (wikipedia.org Ігор Феденко)

Причиною аварії стала помилка екіпажу

Причиною катастрофи російського пасажирського літака Ан-148 "Саратовских авіаліній", яка відбулася у лютому в Підмосков'ї, стала помилка екіпажу. Про це зазначається на сайті Слідчого комітету РФ.

Встановлено, що пілоти не включили обігрів датчиків визначення швидкості і під час набору висоти вони вкрилися льодом. Через це прилади літака показували невірні дані про зниження швидкості. Орієнтуючись на цю інформацію, командир екіпажу прийняв рішення про розгоні літака і його переведення в режим пікірування. При цьому кут нахилу літака був перевищений, і він втратив керованість, що призвело до аварії.

Нагадаємо, 11 лютого у Росії пасажирський літак "Саратовских авіаліній" зазнав аварії після вильоту з підмосковного "Домодєдово" в Орську. На борту перебувала 71 людина - 65 пасажирів і шість членів екіпажу. Внаслідок катастрофи літака "Саратовских авіаліній" в Росії ніхто з пасажирів і членів екіпажу не вижив.

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Теги публікації: Російська Федерація, крушение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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