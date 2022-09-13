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В России назвали "эскалацией" гарантии безопасности для Украины и пригрозили странам НАТО

Новина українською →
Россия, Вторник 13 сентября 2022 18:30
В России назвали "эскалацией" гарантии безопасности для Украины и пригрозили странам НАТО Фото: глава комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий (рос СМИ)
Автор: Наталия Гурковская

В России назвали "эскалацией" опубликованные Офисом президента Украины рекомендации по гарантиям безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонида Слуцкого.

"Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации. По сути, предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, накачку (Украины - ред.) западными вооружениями", - сказал он.

По мнению Слуцкого, "это никакие не гарантии безопасности", это проект пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в войну в Украине.

Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают под чем им предлагается подписаться", - добавил он.

Кроме того, Слуцкого также возмутил пункт, который "не отменяет вступления Украины в НАТО".

Как сообщалось, в Украине презентовали "Киевский договор безопасности", содержащий рекомендации к международным гарантиям безопасности для Украины. В частности, он предусматривает содержание государств-гарантов от отмены санкций против РФ до прекращения агрессии против Украины и компенсации всех убытков.

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