В России назвали "эскалацией" гарантии безопасности для Украины и пригрозили странам НАТО

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы РФ по международным делам и лидер ЛДПР Леонида Слуцкого.

"Все его пункты направлены лишь на дальнейшую эскалацию, а не на разрешение текущей ситуации. По сути, предлагается задокументировать продвижение военной инфраструктуры стран Запада к российским границам, накачку (Украины - ред.) западными вооружениями", - сказал он.

По мнению Слуцкого, "это никакие не гарантии безопасности", это проект пакта о вовлечении стран НАТО и их союзников в войну в Украине.

Проект против России, против ядерной державы. Надеюсь, все западные партнеры Киева хорошо осознают под чем им предлагается подписаться", - добавил он.

Кроме того, Слуцкого также возмутил пункт, который "не отменяет вступления Украины в НАТО".