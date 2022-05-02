В России начала падать добыча газа

В Российской Федерации начала падать добыча газа. В частности, в январе-апреле 2022 года добыча снизилась на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс" .

Сообщается, что за четыре месяца 2022 года в России добыли 261,42 млрд кубометров газа, что на 0,4% меньше, чем в прошлом году. В апреле добыли 61,15 млрд кубометров, что на 5,2% меньше относительно того же месяца прошлого года.

При этом данные отдельно по "Газпрому" не приводятся.