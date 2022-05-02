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В России начала падать добыча газа

Фото: добыча газа в России начала падать (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

В Российской Федерации начала падать добыча газа. В частности, в январе-апреле 2022 года добыча снизилась на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

Сообщается, что за четыре месяца 2022 года в России добыли 261,42 млрд кубометров газа, что на 0,4% меньше, чем в прошлом году. В апреле добыли 61,15 млрд кубометров, что на 5,2% меньше относительно того же месяца прошлого года.

При этом данные отдельно по "Газпрому" не приводятся.

Напомним, ранее американское издание Bloomberg сообщило, что экспорт российского газа на ключевые зарубежные рынки упал до минимума за три месяца. За первые четыре месяца 2022 года было продано 50,1 млрд кубометров, что почти на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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