ru ua
Вт, 07 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В России массово удаляют данные о погибших в Украине. Суд признал это гостайной

Новина українською →
Светлогорск, Вторник 07 июня 2022 10:42
В России массово удаляют данные о погибших в Украине. Суд признал это гостайной Фото: в России массово удаляют данные о погибших в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские сайты массово удаляют страницы памяти военнослужащих, погибших из-за войны в Украине. Причиной тому стало решение Светлогорского суда, признавшего эти данные государственной тайной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский сайт 74.RU.

"Светлогорский городской суд Калининградской области признал запрещенной информацией список погибших в Украине российских солдат, собранный псковским 60.RU по открытым официальным источникам", - говорится в сообщении.

Кроме того, после решения суда другие региональные российские сайты также удалили соответствующие перечни. Среди них Новосибирский NGS, Чита.ру, челябинский 74.RU, красноярский NGS24, омский NGS55 и другие.

Как пишут росСМИ, суд постановил, что данные о погибших "раскрывающие потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций", и отнес эти сведения к государственной тайне.

Стоит отметить, что максимальное наказание по статье о разглашении государственной тайны в РФ составляет 7 лет тюрьмы.

Напомним, недавно российские СМИ назвали свою цифру погибших военных в войне против Украины. Там заявляли, что она составляет по меньшей мере 3052 российских солдат и офицеров.

Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, российская сторона уже потеряла в войне уже более 31 тысячи убитыми.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
Как долго может продержаться Украина в условиях войны: ответ Данилова
DAILY
Фирташ уходит с рынка газа. Кто заберет его бизнес и чего ждать потребителям
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Фирташ уходит с рынка газа. Кто заберет его бизнес и чего ждать потребителям