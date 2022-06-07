В России массово удаляют данные о погибших в Украине. Суд признал это гостайной

Российские сайты массово удаляют страницы памяти военнослужащих, погибших из-за войны в Украине. Причиной тому стало решение Светлогорского суда, признавшего эти данные государственной тайной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский сайт 74.RU.

"Светлогорский городской суд Калининградской области признал запрещенной информацией список погибших в Украине российских солдат, собранный псковским 60.RU по открытым официальным источникам", - говорится в сообщении.

Кроме того, после решения суда другие региональные российские сайты также удалили соответствующие перечни. Среди них Новосибирский NGS, Чита.ру, челябинский 74.RU, красноярский NGS24, омский NGS55 и другие.

Как пишут росСМИ, суд постановил, что данные о погибших "раскрывающие потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций", и отнес эти сведения к государственной тайне.

Стоит отметить, что максимальное наказание по статье о разглашении государственной тайны в РФ составляет 7 лет тюрьмы.

Напомним, недавно российские СМИ назвали свою цифру погибших военных в войне против Украины. Там заявляли, что она составляет по меньшей мере 3052 российских солдат и офицеров.

Добавим, что по данным Генштаба ВСУ, российская сторона уже потеряла в войне уже более 31 тысячи убитыми.

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