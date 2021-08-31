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У Росії лавина накрила трьох українських альпіністів

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Північна Осетія, Вівторок 31 серпня 2021 10:59
У Росії лавина накрила трьох українських альпіністів Фото: у Росії лавина накрила трьох українських альпіністів (facebook.com/MchsRussia)
Автор: Марія Кучерявець

У вівторок, 31 серпня в горах Північної Осетії групу альпіністів накрила снігова лавина. Серед постраждалих - троє громадян України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

"О 08:50 31 серпня черговій зміні пошуково-рятувального загону надійшло повідомлення від очевидця про те, що на горі Казбек зійшла лавина, під яку потрапила група альпіністів", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЗМІ, які посилаються на дані рятувальників, для евакуації трьох постраждалих Українців будуть залучати вертоліт Грузії.

Вказано, що очевидець події - одиночний турист, врятував одну жінку, витягнувши її з-під снігу. У постраждалої, за попередньою інформацією, перелом ноги.

Оновлено від 11:35

У коментарі РБК-Україна речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що на даний момент інформація про постраждалих українців перевіряється.

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