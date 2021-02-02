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В России и в Крыму незаконно удерживают более 100 украинцев, их количество растет

Автор: Дмитрий Левицкий

Украинский омбудсмен Людмила Денисова назвала количество украинских граждан, которых незаконно удерживают на территории России и временно оккупированного Крыма. Она имеет информацию о более 100 пленных.

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Об этом шла речь в эфире "Радио Крым.Реалии".

По словам Денисовой, количество незаконно удерживаемых украинцев в РФ и Крыму постоянно увеличивается.

"На сегодня 109 человек находятся в местах несвободы, из них 33 - в оккупированном Крыму: двое отбывают наказание, а 31 в следственном изоляторе. Еще один человек под судом. Другие находятся в России. Из них тоже часть отбывает наказание, часть находится в СИЗО", - сказала омбудсмен.

Денисова отметила, что 75 незаконно удерживаемых являются крымскими татарами.

Напомним, недавно омбудсмен Денисова назвала количество украинцев, которых незаконно удерживают на территории ОРДЛО. Большинство задержанных - гражданские лица.

Добавим, в конце декабря из российского плена в Украину вернулся политзаключенный Александр Шумков. Россия депортировала украинца после окончания срока его тюремного заключения.

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