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В России крымского татарина избили работники тюремной больницы, - омбудсмен

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Среда 29 сентября 2021 11:04
В России крымского татарина избили работники тюремной больницы, - омбудсмен Фото: в СИЗО в России побили крымского татарина (facebook.com)
Автор: Инна Собора

К крымскому татарину Сервету Газиеву применили физическое насилие. Его избили работники тюремной больницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

Газиева незаконно удерживают в ФКУ СИЗО-5 ГУФСИН России по Ростовской области.

"Позорный поступок в отношении 61-летнего политзаключенного произошел перед его выпиской из Межобластной туберкулезной больницы в № 19 в Ростове-на-Дону, где Сервет Газиев находился из-за ухудшения самочувствия на фоне перенесенного микроинсульта", - рассказала Денисова.

Политзаключенного повалили на пол, нанесли удары по спине, скрутили руки и побрили бороду.

Кроме того, состояние здоровья крымского татарина вызывает серьезное беспокойство, ведь в российском следственном изоляторе ему регулярно не оказывается медицинская помощь.

"А теперь у него еще и болит шея и немеет рука из - за избиения работниками тюремной больницы", - добавила Денисова.

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